Lang niet alle UCR-studenten lopen warm voor coronaprik op locatie, 'maar elke prik is er één'

GGD vaccineert studenten van de UCR (foto: Omroep Zeeland)

"Het is niet echt druk", geeft Clan Willemse, locatiecoördinator vaccineren van de GGD Zeeland toe. "Maar elke prik is er één en is het heel erg belangrijk dat we de mogelijkheid bieden aan studenten van de UCR om gevaccineerd te kunnen worden."

'Studenten zijn druk'

Van 14.00 tot 17.00 uur konden studenten gevaccineerd worden. Iets na 16.00 uur waren er zo'n twaalf studenten uit verschillende landen langs geweest om een prik te halen. "Je weet niet goed wat je kan verwachten", aldus Willemse, die het ergens ook wel begrijpt dat niet iedereen langs komt voor een vaccinatie. "Studenten zijn druk, hebben een introweek. Het is spannend, er is van alles aan de hand. Ik denk de aandacht overal is, behalve bij het vaccineren."

"Wat je hoopt is dat je ontzettend veel mensen gaat vaccineren, dat is helaas niet het geval vandaag. We zullen kijken of we op een later moment andere acties moeten inzetten." Willemse zegt dat de GGD bijvoorbeeld contact gaat zoeken met middelbare scholen."

De GGD probeert op verschillende manieren de vaccinatiegraad te verhogen. Eerder deze maand is begonnen met pop-uplocaties om een coronaprik te halen. Begin deze maand kwamen tientallen mensen voor een vaccinatie naar het dorpshuis in Rilland.

