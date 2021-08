Zeeuwse Jan op Aruba: volle IC-bedden, maar uit eten gaan kan nog steeds

Jan Lamper, onze Zeeuw in Aruba (foto: Omroep Zeeland)

"Je ziet dat zo'n tachtig procent van de coronapatiënten in het ziekenhuis niet gevaccineerd is", vertelt Lamper in Zeeland Komt Thuis. Daar wordt veel over geschreven en gesproken volgens Jan. "Ook kwam ik een berichtje tegen op een Nederlandse website met een oproep voor IC-personeel en spoedverpleegkundigen die zich een maand in zouden willen zetten op Aruba en Curaçao, omdat er hier zo'n tekort is aan zorgpersoneel."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.

De poliklinische afdelingen van het ziekenhuis zijn volgens Lamper gesloten. "Behandelingen kunnen niet doorgaan omdat niet-gevaccineerden in het ziekenhuis liggen. Maar vaccineren wordt wel steeds meer geadviseerd."

Geitenstoofpot

Ondanks de volle IC's valt het met de coronamaatregelen nog mee. Zo kan Jan nog gewoon uit eten. Afgelopen week ging hij naar een authentiek Arubaans restaurantje om een 'cabrito' te proeven. Wat dat is? Een geitenstoofpotje. "Geiten lopen hier gewoon in grote getale langs de weg." Maar zelf zo'n stoofpotje maken kan niet zomaar. "Ze zijn beschermd, als je er eentje aanrijdt krijg je een boete", zegt Lamper. Gelukkig mag hij nog uit eten.

