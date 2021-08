Vlissingse Pavel is weer thuis na quarantaine op Mallorca: 'Ik ga voorlopig even niet meer op vakantie'

Pavel zat vast op Mallorca (foto: Pavel Ham)

"Ik voel me top", vertelt Ham in radioprogramma Zeeland Komt Thuis. "Na zo'n ervaring ben je toch wel erg blij om weer in Zeeland te zijn." Ham was met zijn vrienden op vakantie naar het Spaanse eiland. Als enige van zijn groep had hij zijn tweede prik nog niet binnen. Daarom moest hij zich de dag voor zijn terugvlucht laten testen. En die test bleek positief.

'Eenzame dagen'

"Het waren eenzame dagen", vertelt hij. "In het hotel waar ik zat heb ik iemand ontmoet via het balkon die ook uit Nederland kwam. Daar kon ik af en toe mee kletsen en die heeft ook wat boodschappen voor me gedaan, want ik wilde niemand besmetten." Ham geeft aan dat hij veel heeft geleerd van de ervaring. "Ik ga in ieder geval even niet meer op vakantie de komende tijd."

Lees ook: