Trainer Gevaert wil vooral van de wisselvalligheid bij Hoek af

Istvan Bakx aan de bal namens Hoek (foto: Frans van Pagee)

De laatste wedstrijd van Hoek was op 10 oktober 2020 tegen Sportlust'46 (0-2 zege). Daarna werd de competitie stilgelegd. Tijdens de lockdown trainde Hoek niet gezamenlijk, maar hielden de spelers hun conditie zelf op peil. Half juni begon de voorbereiding, waarin wisselend werd gepresteerd.

"We hebben iedereen fit kunnen houden", vertelt trainer Lieven Gevaert. "Qua veldspel ben ik ook tevreden over de voorbereiding, ook al waren de resultaten niet altijd goed. Tegen KRC Gent bijvoorbeeld. Toen speelden we goed, maar verloren we wel."

Verwachtingen

Gevaert spreekt zich niet uit over de verwachtingen voor komend seizoen. "Het is moeilijk om te zeggen hoe sterk de tegenstanders zijn. Mijn doelstelling is wel om van de wisselvalligheid van vorig seizoen eruit te krijgen. De resultaten waren te wisselvallig. Daar moeten we vanaf."

Hoek-trainer Lieven Gevaert (foto: Orange Pictures)

Hoek kan morgen geen beroep doen op Fabian Wilson, de vaste rechtsback. Wilson staat al lange tijd aan de kant vanwege persoonlijke omstandigheden. Wilson heeft de individuele training voorzichtig hervat, maar is voorlopig nog niet inzetbaar.

Daarnaast zijn Erwin Franse (herstellende van liesoperatie), Sepp Vereecke (ontsteking schaambeen) en nieuweling Mohammad Jabar Zada (spierblessure) niet inzetbaar.

Onderlinge resultaten

8-2-2020 Derde Divisie Hoek - Barendrecht 1-2 12-10-2019 Derde Divisie Barendrecht - Hoek 0-4

Wedstrijdprogramma en stand Derde Divisie A (foto: Omroep Zeeland)