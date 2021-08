Fractievoorzitters Tholen en Veere pleiten voor landelijke fusie PvdA en GroenLinks

Tholen en Veere laten zien dat een fusie tussen PvdA en GroenLinks kan werken (foto: Omroep Zeeland/ANP)

De twee linkse partijen trekken in Den Haag met elkaar op bij de coalitieonderhandelingen en er wordt al heimelijk gesproken over gezamenlijk vergaderen en zelfs een fusie van Kamerfracties. Ontwikkelingen die Peter Meijs toejuicht. "De versnippering van de politiek, zowel lokaal als landelijk, doet afbreuk aan de democratische controle en als dit de opmaat zou vormen voor een fusie zou dat het linkse blok aantrekkelijker maken."

Wethouder

Veere laat zien dat de combinatie PvdA/GroenLinks werkt. "We zijn al twintig jaar één fractie en schrijven gezamenlijk een verkiezingsprogramma. Dat bevalt ons heel goed. We hebben getalsmatig meer invloed en we leveren op dit moment zelfs een wethouder," aldus Meijs.

De liefde tussen PvdA en GroenLinks op Tholen is priller dan die in Veere. De partijen trekken sinds de laatste lokale verkiezingen met elkaar op. "De meerwaarde is simpel," zegt fractievoorzitter Heshof: "Als PvdA-fractie zouden we anders één zetel hebben gehad. Nu hebben we er samen twee."

Koffie staat bruin

Ook Heshof pleit voor een landelijke fusie. "Daarmee vergroten we het zetelaantal en kunnen we wat doen aan het - in mijn ogen- rechtse beleid." De Thoolse fractievoorzitter hoopt dat een samengaan van beide partijen in een stroomversnelling komt, nu ze uit zijn op regeringsdeelname.

"Wat mij betreft morgen regelen," zegt hij. "En als Ploumen en Klaver willen zien dat de combinatie GroenLinks en PvdA werkt dan zijn ze van harte welkom in Tholen. De koffie staat bruin."