Meer dan veertig meldingen bij knallendatabase, maar 'explosie' in Goes blijft een mysterie

Op de 'Nederlandse knallendatabase' watwasdieknal.nl kunnen mensen die een knal hebben gehoord daar melding van maken. Maar liefst 43 mensen deden daar melding van een knal die zij vannacht hoorden in de omgeving van Goes.

Vuurwerk? Of een vliegtuig?

De oorzaak van de knal is onderwerp van discussie. Melders hebben het over "een harde onweerklap", "een explosie met een doffe naklank" en "een extreem harde knal met trillingen". Groene uit Goes meldt: "Een enorm zware dreun met nadreun om exact 03.40 uur. Klonk echt als een bom die werd gedropt."

De meesten lijken de knal te steken op vuurwerk: "Ik heb de knal gehoord en vuurwerkspetters zien vliegen over de kantoren van Emergis heen", meldt Erik Geskus uit Kloetinge. Lieke uit Kloetinge sluit zich hierbij aan: "Enorm harde knal, was siervuurwerk. Het kwam uit Goes Zuid."

Kruitdampen in de nacht (foto: Ria Overbeeke)

Toch is niet iedereen het eens met die hypothese. "Hier in Goes Zuid hoorden we het ook, misschien een vliegtuig door de geluidsbarrière? Zo klonk het voor ons", reageert Rina van der Weele. Petra van der Hese weet niet wat het was, maar schrok zich wel rot vannacht: "Ik zat recht op in bed. Niet normaal zo'n dreun. Was echt niet van een vliegtuig of vuurwerk...", reageert ze.

Geen meldingen bij politie

De politie meldt geen vragen over de knal te hebben gehad. Er zijn geen officiële meldingen binnengekomen. Wat de oorzaak van de knal zou kunnen zijn weet de politie niet.