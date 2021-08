Dode witflankdolfijn spoelt aan bij Ellewoutsdijk

De dolfijn werd vanmiddag aangetroffen op de plaat van Baarland (foto: Jaap van der Hiele (Reddingsteam Zeedieren Nederland))

Rond half vijf 's middags kwam er een melding binnen dat het dier was aangetroffen op de plaat van Baarland. Reddingsteam Zeedieren Nederland is ter plaatse gegaan om te bepalen om wat voor dolfijn het ging.

Zeldzaam aan de Nederlandse kust

De witflankdolfijn is een soort die voorkomt in de Noordzee, maar volgens SOS Dolfijn niet vaak aan de Nederlandse kust wordt aangetroffen. De laatste keer dat er een witflankdolfijn aanspoelde langs de Westerschelde was in 1973 in Breskens.

De witflankdolfijn lag tussen Ellewoutsdijk en Scheldeoord (foto: Jaap van der Hiele (Reddingsteam Zeedieren Nederland))

Het is nog niet mogelijk om te zeggen waaraan het dier is overleden. Door de dikke laag slik op de dolfijn is het moeilijk te zien of de dolfijn verwondingen heeft.

Door het ministerie wordt later bepaald of er onderzoek gedaan kan worden naar de doodsoorzaak van de dolfijn.