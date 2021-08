Het bestrijden van ongedierte en houden van dieren gaat prima samen

Toen Traas jaren geleden in Baarland ging wonen werd er achter zijn huis op een akker tarwe verbouwd. "En het gebeurde regelmatig dat, wanneer wij in de tuin zaten te eten, de boer langskwam op zijn tractor om te vragen of we zo vriendelijk wilden zijn om naar binnen te gaan, de deuren en ramen te sluiten, omdat hij zijn tarwe ging besproeien met gif." Traas wilde dit op een gegeven moment niet meer en heeft toen dat stuk grond gekocht van de boer.

Dierenliefhebber

"Maar ja, wat doe je er dan mee", vroeg Traas zich af. Gelukkig was er al snel een invulling gevonden. "Ik ben altijd een groot dierenliefhebber geweest en vind het leuk om allerlei dieren door elkaar te zien scharrelen. Ik heb gemerkt dat het ook best goed samen gaat. Alleen moet je geen zes hanen bij elkaar zetten, want dan krijg je problemen."

Ieder dier heeft bepaalde karaktereigenschappen die ik wel kan waarderen." Peter Traas - dierenliefhebber

Traas begon rustig aan, maar al snel groeide het aantal dieren. "Mensen weten je op een gegeven moment te vinden. Inmiddels hebben we dus meer dan tweehonderd dieren, waaronder een aantal die we via vogelopvang De Mikke in Middelburg hebben gekregen."

Verzorging kost veel tijd

Het is zelfs zo erg dat er soms 's avonds of 's nachts dieren over het hek worden gezet door onbekenden. "Dan hebben we er opeens een konijn of een paar kippen bij. Tja, dat is natuurlijk niet de bedoeling." Want volgens Traas kost het veel tijd om alle dieren te verzorgen, stallen uit te mesten en te voeren. "En dan heb ik het nog niet eens over wat het kost."

De privé dierentuin van Peter Traas (foto: Omroep Zeeland)

Traas krijgt regelmatig opmerkingen over het feit dat hij aan de ene kant ongediertebestrijder is en aan de andere kant dierenliefhebber. Maar volgens hem gaat dat prima samen.

Lievelingsdier

Echte lievelingsdieren heeft Traas niet. Ieder dier heeft volgens hem bepaalde karaktereigenschappen die hij wel kan waarderen. Toch nemen zijn twee honden een speciale plek in binnen het gezin. "Ze zouden alleen maar een paar weken komen logeren, omdat hun baasje geopereerd moest worden in het ziekenhuis. Maar helaas is hij overleden en bleven de honden alleen achter. Toen hebben wij ze maar geadopteerd."

De hond van Peter Traas (foto: Omroep Zeeland)

Traas heeft het momenteel nog veel te druk met zijn bedrijf, maar in de toekomst ziet hij zichzelf wel zitten in een hokje om kaartjes te verkopen aan bezoekers die zijn dierentuin willen komen bezoeken. "Een echte dierentuin in Baarland, dat zou wat zijn. Nee hoor, ik vind het erg leuk als mensen komen kijken tijdens onze open dag."

Bankjes neergezet

Hij heeft ook een paar bankjes neergezet naast het terrein, waar mensen die aan het fietsen zijn door de Zak van Zuid-Beveland even kunnen zitten om wat te eten en/of te drinken en meteen kunnen genieten van het uitzicht. "Maar daar blijft het wat mij betreft bij. En dat geldt overigens ook voor het aantal dieren, hahaha....."