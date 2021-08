Hoek start seizoen met gelijkspel tegen Barendrecht

Hoek was in de eerste helft de betere ploeg en kwam halverwege op een 1-0 voorsprong door een treffer van Rik Impens. De Belgische aanvoerder reageerde alert op een gekeerd schot van Steve Schalkwijk, en schoot de rebound binnen. Vlak voor rust had Schalkwijk de 2-0 op zijn schoen, maar de spits zag zijn inzet van dichtbij via doelman Steven Lugtmeijer op de paal belanden.

Buitenspel

Het spelbeeld veranderde in de tweede helft. De bezoekers kwamen beter uit de kleedkamer en kregen via Romano van de Stoep een grote kans op de gelijkmaker, maar hij schoot over. Via opnieuw Schalwijk dacht Goes de voorsprong te verdubbelen, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. Een kwartier voor tijd was het wel raak voor Barendrecht. Niels Vorthoren werd vrijgespeeld voor Hoek-doelman Griffin de Vroe en de middenvelder wipte de bal over de keeper heen: 1-1.

Levendige slotfase

Even leek het helemaal mis te gaan voor Hoek. Tim Eekman leek de bezoekers meteen op voorsprong te schieten, maar ook zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de levendige slotfase golfde het spel op en neer en kregen beide teams nog enkele kansen op de winnende treffer. Zo schoot invaller Giovanni Delannoy nog op de lat, maar gescoord werd er niet meer.

Later vandaag kunt u op deze plek kijken naar een ruime samenvatting van Hoek - Barendrecht.

Scoreverloop

1-0 Rik Impens (25)

1-1 Niels Vorthoren (73)

Opstelling Hoek

Griffin de Vroe, Alexander Embrechts, Niels De Pauw, Roycel James, Ruben de Jager, Aaron Verwilligen, Jonathan Constansia, Karim Bannani, Rik Impens, Steve Schalkwijk (Jahrdell Constansia/72), Istvan Bakx (Giovanni Delannoy/57)