GOES verslikt zich in tiental Harkemase Boys na late gelijkmaker

Matthew Lentink ligt verslagen in zijn doel na een tegentreffer (foto: Orange Pictures)

GOES-trainer Hollander zag zich gedwongen al voor de wedstrijd een wijziging aan te brengen in zijn beoogde opstelling; Sven Mbikulu had zich verslapen en werd zodoende niet in de basis opgenomen. Stefan de Bert startte in zijn plaats op het middenveld. Verder was er ook plaats ingeruimd voor Riad Elloukmani, die deze week speelgerechtigd werd verklaard.

GOES begon sterk aan de wedstrijd, maar wist geen grote kansen te creëren. Harkemase Boys nam na het eerste kwartier meer het initiatief en het was aan enkele goede reddingen van doelman Lentink te danken dat de bezoekers niet tegen een vroege achterstand aankeken. Na een ruim halfuur spelen was er dan de eerste echte kans voor GOES; Sylvio Hage werd in de diepte gestuurd, benutte zijn snelheid optimaal en werkte beheerst af. Vijf minuten later leek alles nog rooskleuriger te worden voor de Zeeuwen toen Harkemase Boys-speler Aloho Achuna nog voor rust zijn tweede gele kaart ontving en mocht vertrekken.

Vier goals uit corners

Toch was de ruststand niet in het voordeel van GOES. Spits Kian Visser maakte op slag van rust gelijk door een corner binnen te koppen. Vijf minuten na rust was het opnieuw raak voor Harkemase Boys, dat opnieuw een hoekschop wist te verzilveren. Berwout Beimers kopte op doel, de bal leek nog even getoucheerd te worden door Visser, maar Lentink was kansloos. De GOES-spelers appelleerden voor een overtreding op hun doelman, maar scheidsrechter De Bruijn kende de treffer toe.

Na 67 minuten mocht de gestrafte Mbikulu alsnog invallen en hij bewees goed wakker te zijn. Drie minuten na zijn invalbeurt schoot de middenvelder zijn ploeg op gelijke hoogte, als eindstation van een ingestuurde hoekschop, maar de mooiste treffer kwam vijf minuten later. Jelle Klap, mee naar voren bij een corner, plaatste een bekeken boogballetje over de hulpeloze doelman van de Friezen en GOES leek op rozen te zitten.

Late gelijkmaker

Toch was het niet genoeg om de zege over de streep te trekken. In de blessuretijd maakte Beimers zijn tweede van de dag. Hij haalde uit van afstand en verstoorde daarmee het Goese feestje.

Huib van Hecke is teleurgesteld na het eindsignaal tegen Harkemase Boys. (foto: Orange Pictures)

Scoreverloop

0-1 Sylvio Hage (34)

1-1 Kian Visser (44)

2-1 Berwout Beimers (51)

2-2 Sven Mbikulu (70)

2-3 Jelle Klap (75)

3-3 Berwout Beimers (90+1)

Bijzonderheden

Aloho Achuna (Harkemase Boys) ontvangt in de 40e minuut zijn tweede gele kaart.

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Reza Maipauw (Sven Mbikulu/67), Ralph de Kok, Renzo Roemeratoe, Gianni Tiebosch, Ruben Hollemans, Stefan de Bert, Hiep Nguyen (Huib van Hecke/46), Sylvio Hage (Francis Kabwe Manengela/88), Riad Elloukmani (Guillaume Clinckemaille/67)(Souffiane El Ouazzani/79)