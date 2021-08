Na vijf jaar is nieuwe dorpshuis Retranchement geopend

Ruim vijf jaar is er over gedaan om de kerk te renoveren tot dorpshuis. Ook is er een nieuwe ruimte bijgekomen. Achter de kerk staat nu een multifunctioneel centrum dat gebruikt wordt door verenigingen.

Compensatie 't Zwin

Het project is onder andere gefinancierd door verschillende subsidies van bijna een miljoen. Een groot gedeelte van het bedrag is er gekomen door compensatie van uitbreiding van 't Zwin, waardoor dat nu tot de rand van het dorp komt. Ook moest er door de uitbreiding een camping verdwijnen. De subsidie was toereikend genoeg om nog meer in Retranchement aan te pakken.

Zo is er een nieuw parkterrein voor ruim honderd auto's aan de rond van het dorp, Die moet plaats geven aan de bezoekers en de parkeerproblemen in de kern oplossen. Ook is er door heel Retranchement nieuw straatmeubilair geplaatst waaronder nieuwe bankjes.

(foto: Omroep Zeeland)

Ook is het dorp een attractie rijker. Wie vanuit Sluis Retranchement binnen komt rijden ziet vier glazen hokken met poppen erin. Ze vertellen het verhaal van een stukje geschiedenis van het dorp. Wie twee euro erin gooit ziet de poppen tot leven komen met muziek.