Hoe smakelijk schapenijs de oplossing werd voor het melkoverschot door corona

Het idee kwam bovendrijven na een bezoek aan een boerderij in België. "We hebben daar schapenijs geproefd en in eerste instantie dachten we dat het helemaal niet lekker zou zijn", zegt Ten Hoorn. "Je associeert het gauw met geitenkaas waardoor je denkt dat het zurig smaakt. Ofwel in de boerenvolksmond een stalsmaak heeft, maar dat is absoluut niet waar. We vonden het zo lekker dat ik besloot een opleiding te gaan doen tot ijsmaker in België om onze eigen schapenijs te kunnen gaan maken."

Geen kaas aan de horeca

Het stel uit Veere had een overschot aan melk omdat dat vanwege corona amper verkocht werd. "Het bleef op de plank liggen omdat de horeca een lange tijd gesloten was en dat zijn onze grootste afnemers", legt Ten Hoorn uit. Ze besloot dat de tijd rijp was om de overstap naar ijs te maken. "Je moet af en toe een risico nemen en het zomerseizoen brak aan. Gelukkig konden we de ijsmachines betalen en loopt het ijs heel goed."

Emmie ten Hoorn laat zien welke smaken schapenijs ze verkopen in de winkel (foto: Omroep Zeeland)

Ten Hoorn had al wat ervaring met het maken van ijs. "Vroeger werkte ik in een ijssalon en vond het toen al hartstikke leuk om met pure ingrediënten ijs te maken", vertelt ze. Nu maakt ze een keer in de week ijs, maar ze hoopt dit in de toekomst vaker te kunnen doen. "We krijgen al aanvragen vanuit restaurants. Ik verwacht ook dat we deze zomer meer ijs gaan verkopen dan kaas. En het zou hartstikke mooi zijn als ik dit kan combineren als docent zodat studenten bijvoorbeeld voor stage mij kunnen helpen met het bereiden van ijs", aldus Ten Hoorn.