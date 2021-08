Van Dijke heel erg trots na tien dagen 'Tour de France voor beloften'

Mick van Dijke in de gele leiderstrui voorafgaand aan een etappe (foto: Pascal Thevenin)

In de tweede etappe veroverde de wielrenner van Team Jumbo-Visma de gele leiderstrui en daar mocht hij vijf dagen in rond rijden. Pas in etappe 7 verloor Van Dijke de leiding in het algemeen klassement aan de Noor Tobias Halland Johannessen, die uiteindelijk ook de eindwinnaar werd. Het verlies van Van Dijke van de trui gebeurde in de eerste echte bergetappe, die eindigde bovenop de Grand Colombier. In de laatste drie etappes zakte Van Dijke weg in het algemeen klassement.

"Het was echt gaaf", zegt Van Dijke over het dragen van de gele leiderstrui. "Het is niet zomaar een trui. Ik had ook wel het gevoel dat het wat losmaakte bij de mensen thuis. Maar ook hier draagt het best wel iets met zich mee. Foto's, handtekeningen. Die trui heeft veel aanzien en dat ik er vijf dagen in heb mogen rijden maakt mij heel trots."

De Tour de l'Avenir is een landenwedstrijd voor renners tot en met 23 jaar die vorig jaar niet doorging vanwege corona. Het is een tiendaagse koers die wordt gezien als de Ronde van Frankrijk voor beloften. Wielrenners als Tadej Pogacar, Egan Bernal, Bauke Mollema en Nairo Quintana schreven deze wedstrijd al eens op hun naam.