Nick van der Lijke sprint naar top-tien klassering in slotrit Ronde van Noorwegen (foto: Riwal Cycling Team)

Na een sterke Ronde van Denemarken mocht Van der Lijke opnieuw van start in een Scandinavische rittenkoers. De vierdaagse wedstrijd in Noorwegen bevatte veel renners uit de hoogste categorie, waardoor er sprake was van een sterk veld. De eerste etappe eindigde op een lange klim, waar de Zeeuw iets minder dan een halve minuut verloor op Hayter. Ook de tweede rit was voor de Brit, maar Van der Lijke kon goed meekomen op de venijnige aankomst en eindigde kort bij de favorieten op de tiende plaats.

Ook in de laatste twee etappes zou de Middelburger in dezelfde tijd als de winnaar eindigen. De derde rit was een prooi voor oud-wereldkampioen Mads Pedersen, maar in de slotetappe sprintte Van der Lijke naar een plek bij de eerste tien. In een hectische finale zat de renner goed geplaatst bij het ingaan van de laatste bocht, maar hij kwam tekort om het winnaar Walls lastig te maken en kwam uit op de negende plaats.

'Gehoopt op meer'

Ondanks de dertiende plek in het eindklassement had Van der Lijke op meer gehoopt. "De eerste dag was ik niet zo heel sterk en heb ik onnodig tijd verloren, daardoor was ik niet in staat om in het klassement hoger te eindigen. De tweede en derde dag voelde ik me wel heel sterk, dus dat is een gemiste kans geweest."

Nick van der Lijke uit Middelburg kan terugkijken op een goede Ronde van Noorwegen. (foto: Riwal Cycling Team)

Doordat Hayter tweemaal tien bonificatieseconden pakte met zijn ritzeges bedraagt de uiteindelijke voorsprong op de Middelburger 46 tellen. De Nederlanders Ide Schelling en Mike Teunissen eindigden op de tweede en derde plaats in het klassement. Van der Lijke sluit de maand augustus volgende week af met de Druivenkoers in het Belgische Overijse.