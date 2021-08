Dit schilderij zat honderd jaar verborgen onder behang in Kortgene

"In de familie zoemde het verhaal rond dat er achter het behang boven de schoorsteen een schilderij verstopt zat, geschilderd op de originele houten muur", vertelt Marleen Swenne, "En ze zeiden allemaal dat het niks was. Donker klein en je werd er somber van." Haar opa kocht het huis in 1920. Of het schilderij toen al achter het behang zat, is niet bekend. Haar moeder heeft in elk geval nog een glimp van een deel van het schilderij gezien.

'Eerst zag ik alleen een raampje'

De renovatie van de kamer is hét moment om het schilderij bloot te leggen. "Ik begon met een klein stanleymesje, en toen zag ik een raampje", vervolgt Swenne, "We trokken heel makkelijk een deel van het behang eraf en toen zagen we dit!"

Honderd jaar was deze schildering verborgen onder het behang (foto: Omroep Zeeland)

Tevoorschijn komt een voorstelling van een klein dorp aan het water, een kerktoren en een paar huisjes en twee zeilbootjes. Swenne: "Ik dacht dat ik flauw viel".

Is het een schildering van Kortgene?

De grote vraag is nu of dit een schildering is van Kortgene? Of is het een romantisch dorpsgezicht? Experts zijn benaderd om daarnaar te kijken en om te bepalen hoe oud het schilderij is. Daarna kan de volgende vraag worden uitgeplozen: Wie zou het hebben geschilderd?

Swenne vindt het schilderij eigenlijk helemaal niet donker en somber, "en het is best goed geschilderd ook. " De vondst smaakt naar meer: "Ik ga nu het hele huis strippen, ik ga kijken of ik nog meer kan vinden."