Goedemorgen! Snelheidsbeperkingen Haringvlietbrug, jonge molenaars en tv-kok overleden

Snelheidsbeperking op Haringvlietbrug gaan vandaag in (foto: Google Maps)

Zodra molenaar Pieter Hazelager (75) besluit te stoppen met zijn werk op korenmolen De Hoop en Verwachting in Borssele, staan er twee molenaars klaar om hem op te volgen. De oudste is 28, de jongste elf. En da's best bijzonder. Want zoveel jonge aanwas is er niet op de Nederlandse molens. "Nieuwe molenaars zitten vaak al tegen hun pensioen aan. Veel jeugd is er niet."

Pieter Hazelager voor korenmolen De Hoop en Verwachting (foto: Streekomroep De Bevelanden)

Oud-tv-kok Eric Rotte is overleden. Zaterdagavond overleed hij aan een hartstilstand. Eric Rotte werd geboren in Oostkapelle en was onder meer klusjesman, restauranthouder, tv-kok bij Omroep Zeeland en programmamaker. De laatste jaren was hij meubelmaker. Als restauranthouder kookte Eric Rotte een keer voor koningin Beatrix. Rotte was zestig jaar.

Regenboog in de polder (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Het weer

De dag begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend wordt het weliswaar zonnig! Het wordt vandaag rond de 20 graden, met een matig windje uit het noordoosten. Je gelooft het bijna niet, maar ook morgen blijft het droog en komt de zon tevoorschijn. Mooie zomerdagen dus, geniet ervan!