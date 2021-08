Bewoners Schoondijke starten handtekeningenactie tegen komst arbeidsmigranten

Volgens een overbuurvrouw was het geen pretje om in de Weststraat te wonen. Naast geluidsoverlast werden buurtbewoners regelmatig seksueel geïntimideerd. "Het was echt uitschot. Ze bleven maar staren en roepen naar me en vooral wanneer ze hadden gedronken. Dat ze weer gaan komen, wil ik echt niet meer."

'Het leek soms wel een dierentuin'

Ook een buurman kwam meteen in actie toen hij hoorde van de nieuwe plannen. "We hebben er bijna negen jaar last van gehad. Vechtpartijen, heel veel drank, het leek af en toe net een dierentuin. Mijn buurman is zelfs verhuisd door de overlast in de buurt en wij hebben ook wel eens die gedachte gehad."

Vorig jaar zijn de laatste arbeidsmigranten vertrokken uit het gebouw en staat het gebouw met meerdere kamers leeg. Bewoners dachten dat de overlast voorbij was, maar een aantal weken geleden werd er een bord op het raam geplakt: te koop. Buurtbewoners zijn meteen een onderzoek gestart waaruit bleek dat het al is verkocht aan een projectontwikkelaar uit Noord-Brabant. Die heeft volgens de buurtbewoners plannen om in het gebouw weer arbeidsmigranten onder te brengen.

Bewoners komen in actie (foto: Omroep Zeeland)

Het nieuws sloeg bij de buurtbewoners in als een bom, waarop direct de handtekeningenactie is gestart. Ze hopen een signaal af te geven aan de gemeente Sluis om geen toestemming meer te verlenen voor het onderbrengen van arbeidsmigranten op die plek. "Aan de rand van Schoondijke wonen er nu ook en dat vinden wij prima. Maar de geschiedenis heeft laten zien dat het hier absoluut niet gaat", aldus één van de buurtbewoners.

De komende week gaat de groep verder met het inzamelen van handtekeningen. Deze worden later aan de gemeente overhandigd.