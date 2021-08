Met 50 over de Haringvlietbrug de komende 1,5 jaar

Stalen platen in het wegdek trillen los (foto: Google Maps)

Het hele weekend is er bijna geen autoverkeer op de brug mogelijk geweest. Er werd gewerkt aan snelheidsbeperkende maatregelen: de versmalling van de rijbanen, het plaatsen van borden en barriers, obstakels.

Vanaf vanochtend vijf uur kunnen auto's weer over de brug rijden, maar dan wel met een snelheid van 50 km/h.

De Haringvlietbrug is een belangrijke verbinding tussen Zeeland en West-Brabant aan de ene kant en Zuid-Holland aan de andere kant. Zo'n 66.000 automobilisten maken dagelijks gebruik van de brug.

Trillingen

Belangrijkste klus is het vervangen van de klep, het beweegbare deel in de brug. Daarmee kan pas eind 2022, begin 2023 worden begonnen. De werkzaamheden moeten eerst nog worden aanbesteed en voorbereid.

Het verkeer moet tot die tijd langzaam rijden om verdere schade aan de brug door trillingen te voorkomen.

Haringvlietbrug (foto: ANP)

Eerst zou per rijrichting één rijbaan op de brug worden afgesloten, maar na veel protest gaat dat niet door. In beide rijrichtingen blijven twee rijbanen open, maar dus wel met een snelheidsbeperking.

'Polonaise van auto's'

Jack van der Hoek, burgemeester van Schouwen-Duiveland, is bang voor vertragingen: "Het betekent in ieder geval vertraging over de N59 richting Haringvliet. Ik maak me ook zorgen over de alternatieve routes die vrachtwagens en personenauto's gaan kiezen over de N57. Als we niet uitkijken krijgen we een trieste polonaise van auto's vanaf de kant van Middelburg tot de Botlek en andersom."

Sneller?

Van der Hoek wil snel met Rijkswaterstaat in gesprek over een mogelijke versnelling van de werkzaamheden, maar een RWS-voorlichter zegt dat de kans daarop klein is.

Medio 2023 zou het autoverkeer weer met de gebruikelijke maximumsnelheid van 100 km/h over de Haringvlietbrug kunnen rijden.

