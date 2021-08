Oud-Statenlid Robesin doet aangifte van 'milieudelict' PFAS-vervuiling

Robesin heeft aangifte gedaan vanwege de hoge concentratie PFAS in de Westerschelde (foto: Omroep Zeeland)

Onlangs werd bekend dat in de Westerschelde veel meer PFAS-stoffen in het water zitten dan wettelijk is toegestaan. De Westerschelde lijkt de hoogste concentratie PFAS-stoffen in het water te hebben van alle Nederlandse rivieren.

"De provincie doet te weinig en vervuilers mogen doorgaan", schrijft Robesin in de aangifte. Hoewel het kabinet eerste stappen heeft gezet om PFAS te verbieden, gaat het volgens Robesin veel te langzaam. "De ernst van de zaak is zodanig dat er onmiddellijk ingegrepen moet worden", zegt hij in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "Het provinciebestuur van Zeeland is verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de provincie", schrijft Robesin.

'Stop ontpoldering Hedwigepolder'

De aangifte is een dringend verzoek aan handhaving om in te grijpen en een direct verbod te leggen op onder andere de ontpoldering van de Hedwigepolder. Robesin zet zich al tijden om het ontpolderen van de Hedwigepolder tegen te gaan. Nu bekend is geworden dat het water in de Westerschelde vervuild is met PFAS vreest Robesin voor vervuiling van de polder.