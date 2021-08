Marlotte fietst 850 kilometer langs spoorlijn Auschwitz-Westerbork

Marlotte Eversdijk fietst van Auschwitz naar Westerbork (foto: Marlotte Eversdijk)

De groep bestaat veelal uit pabo- en geschiedenisstudenten. "We vinden het heel belangrijk om dit verhaal door te vertellen", vertelt Eversdijk. "Er zijn steeds minder mensen over die het daadwerkelijk hebben meegemaakt. Maar het is zo belangrijk om te weten wat er gedaan is om de vrijheid die wij nu hebben te kunnen krijgen."

Langs de spoorlijn

Vrijdag bezocht de groep voormalig concentratiekamp Auschwitz, waarna ze zaterdag de eerste kilometers maakten langs de spoorlijn waarover de Joodse gevangenen naar het kamp werden getransporteerd. "Dat was heel indrukwekkend. Wij mogen daar rondlopen in vrijheid, maar in de oorlog waren de mensen hier niet vrij. Je merkte dat iedereen er stil van werd", vertelt Eversdijk.

De groep fietst langs de spoorlijn Auschwitz-Westerbork (foto: Omroep Zeeland)

Op 31 augustus moet de groep aankomen in Westerbork. Er worden tussenstops gemaakt op belangrijke historische plaatsen, waar de studenten met elkaar in discussie kunnen gaan over thema's rondom de Tweede Wereldoorlog.