Veertien coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen

Ic-verpleegkundigen bij coronapatiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

De vierde coronagolf begon begin juli, toen er nog maar drie coronapatiënten in de ziekenhuizen werden behandeld. ZorgSaam had korte tijd geen enkele coronapatiënt. Sindsdien is het aantal patiënten gestegen. De laatste weken schommelt het aantal rond de twaalf.

Adrz: negen patiënten, vier op de ic

In ziekenhuis Adrz in Goes worden negen coronapatiënten verpleegd. Vier van hen op de ic. Het is niet bekend hoeveel patiënten Zeeuws zijn en hoeveel afkomstig zijn uit de regio Rotterdam. Vorige week had Adrz vier patiënten uit Zuid-Holland opgenomen.

ZorgSaam: vijf patiënten, drie op de ic

In Terneuzen liggen in ziekenhuis ZorgSaam vijf coronapatiënten. Drie patiënten liggen op de ic. Zij komen allen uit de regio Rotterdam. Twee Zeeuwse patiënten liggen op de afgeschermde verpleegafdeling.