Van theater in taxi tot voorstelling bij zonsopkomst: Zeeland Nazomerfestival morgen van start

"Ik vind het fantastisch om makers met zulke mooie locaties kennis te laten maken met Zeeland", vertelt de van oorsprong Zeeuws-Vlaamse Dees in radioprogramma de Zeeuwse Kamer. Zoals de duikplaats bij Kats, waar Willem de Bruin (The Opposites) zijn voorstelling Spuug van God speelt. Twee keer per dag: bij zonsopkomst en zonsondergang. "Dan begint het bijna licht te worden en dan staat Willem daar zijn hele persoonlijke verhaal te vertellen met niks om hem heen. De vogels en de insecten worden dan langzaam wakker, dat is echt heel bijzonder."

Een andere bijzondere locatie is die van Grenspaal 369. Die voorstelling gaat over grenzen en speelt zich ook letterlijk af op de grens. "Dat sluit heel erg aan bij de afgelopen tijd, waarin grenzen opeens weer heel duidelijk getrokken werden met betonblokken zodat we niet zomaar heen en weer konden reizen", vertelt Dees.

"Of de voorstelling Valavond, waarbij de omgeving echt een soort vierde speler is. We hebben daar afgelopen week gerepeteerd en het heeft gewaaid en geregend. Dat doet allemaal iets met zo'n stuk."

Bewegend festival

Eén ding was duidelijk toen Dees als nieuwe festivaldirecteur begon: het moest geen Walchers feestje meer worden. Dat wordt het dan ook niet: "We zijn dit jaar letterlijk op ieder eiland, maar we hebben ook locaties die zelf naar je toe komen." Eén daarvan is Dashboard, een theatervoorstelling van 35 minuten waarbij het publiek plaatsneemt in een taxibusje.

Het tweede reizende podium is de tjalk De Vrijbuiter, die tien dagen lang steeds in een andere Zeeuwse haven aanlegt, met muzikale gasten aan boord. Zo moet het Zeeland Nazomerfestival weer een echt Zeeuws feest worden.

Alle voorstelling zijn coronaproof, benadrukt de festivaldirecteur. Maar dat betekent niet dat het publiek alleen maar stil op een stoel moet zitten. Dat laat 'zintuiglijk theatermaker' Sien Vermaele zien in haar kookworkshop Voorbereiding op het einde van de wereld. "Het zit tussen een kookles en een zintuigelijke performance in", vertelt Vermaele. "Ik laat het publiek kennismaken met de smaken van de toekomst, waarbij ze ook echt zelf hun bord moeten dresseren en bijvoorbeeld een eetbaar gezichtsmasker van algen moeten maken."

Die zintuigelijke performance valt in de smaak bij festivaldirecteur Drees, want volgend jaar komt er een grote vervolgvoorstelling, vertelt Vermaele. "Met als thema de zee, waarvoor de huidige workshop een soort onderzoek is", verklapt ze.

