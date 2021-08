Aantal besmettingen zakt weer naar 46

(foto: Omroep Zeeland)

In Borsele, Hulst en Veere stond de teller deze week twee keer op nul. Noord-Beveland houdt het al voor de vierde dag op rij op nul nieuwe besmettingen.

Per gemeente

do 19 aug vr 20 aug za 21 aug zo 22 aug ma 23 aug Borsele 1 1 0 0 3 Goes 5 8 5 9 5 Hulst 1 1 0 0 2 Kapelle 5 3 3 2 3 Middelburg 8 5 1 7 14 Noord-Beveland 1 0 0 0 0 Reimerswaal 6 2 2 4 3 Schouwen-Duiveland 2 4 5 5 5 Sluis 2 1 1 3 1 Terneuzen 5 5 1 5 4 Tholen 2 5 0 4 2 Veere 1 0 1 3 0 Vlissingen 7 2 9 12 4 totaal Zeeland 46 37 28 54 46

Kapelle telde in het laatste etmaal drie nieuwe besmettingen. In totaal zijn in die gemeente de afgelopen zeven dagen zeventien besmettingen geweest. In verhouding tot het geringe inwonertal van deze gemeente is de besmettingsgraad van Kapelle toch het hoogst van Zeeland: 1,3 nieuwe besmettingen per 1000 inwoners.

Veertiendagentrend

Onderstaande kaart laat voor alle Zeeuwse gemeenten de 14-dagentrend zien. Als in de laatste zeven dagen méér mensen nieuw zijn besmet dan in de zeven dagen ervoor dan is de driehoek rood en wijst omhoog. Bij een daling van de 14-dagentrend is de driehoek roze en wijst omlaag. In zes van de dertien gemeenten gaat de trend omhoog.

Ga met de muis over de driehoeken voor de cijfers. De grootte van de driehoek geeft aan hoeveel nieuwe besmettingen er zijn geweest (in zeven dagen) ten opzichte van het inwonertal.