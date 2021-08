Organisatie Kustmarathon positief over doorgaan evenement en deelt eerste wildcard uit

Archiefbeeld uit de Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

"Op dit moment denken we een volledig sportief event zoals in 2019 te kunnen organiseren, zonder restricties", schrijft de organisatie op de website van de marathon. En daarom gaan het uitgeven van de zogenoemde wildcards, maar ook de afmeldingen van het evenement gewoon door.

Reece Edwards uit Australië heeft een wildcard gekregen. Edwards (30) liep afgelopen maand een tijd van 2:13.26' in de S7 Marathon in Fürstenfeld in Oostenrijk. Hij eindigde op de derde plaats in die marathon. Een maand eerder liep hij 2:14.44' in de Cheshire Elite Marathon in Wrexham (Wales).

Edwards woont in Londen. Hij is via atletenmakelaar Leonard van Putten uit Voorne aangemeld bij de Kustmarathon en heeft de eerste wildcard gekregen.

Afmeldingen

Ralph Wiessner uit Vlissingen (in 2019 nog derde) heeft zich afgemeld bij de organisatie, net als Ronnie Overgaauw uit Zoutelande. Beide atleten zijn niet fit. Bij de mannen staan onder meer de snelle Zeeuwse lopers Tim Pleijte (winnaar in 2019), Erwin Adan, Erwin Harmes en Huub van Noorden op de deelnemerslijst.

Bij de vrouwen zal Samantha Luitwieler uit Vlissingen haar overwinning uit 2019 willen prolongeren. Ook Monica Sanderse uit Vlissingen staat op de deelnemerslijst.