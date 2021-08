'Een ode aan de coronahelden': gemeente Terneuzen steekt inwoners vlaggend een hart onder riem

"Kunst heeft een bepaalde kracht, dat het mensen kan helpen", zegt Arjelien van Dijke van stichting Toonbeeld & Kunstuitleen. "De tekeningen en de woorden die op de vlaggetjes staan, doen iets met mensen. Een deel van de vlaggen en andere kunst hangt al en daar kregen we positieve reacties op."

'Het doet iets met de gezichten van mensen'

"Als je bij de Oostkolk loopt, de parkeergarage uit, dan doet dat meteen iets met de gezichten van mensen. Tijdens het ophangen kregen we leuke reacties op de ontwapenende kindertekeningen. 'Het werkt', is wat we dan denken. Er verschijnt een glimlach op de gezichten van de mensen."

Anita de Roos versiert een van de vlaggen die in Terneuzen komt te hangen (foto: Omroep Zeeland)

Een van de deelnemers aan de vlaggetjesactie is mevrouw De Roos. Ze zag al vlaggetjes hangen toen ze naar jazztempel Porgy en Bess onderweg was en ondersteunt het doel. "Ik wil graag een bijdrage leveren om het leven een beetje op te vrolijken. Eigenlijk was het soms wel een hele saaie periode. Ik ben alleenstaand en heb genoten in mijn eigen omgeving van de bloemetjes en de vogeltjes. Zodra je buiten bent en het zonnetje schijnt, ziet alles er vrolijker uit. Dat heeft me wel door die tijd heen geholpen, moet ik eerlijk zeggen".

Duizenden vlaggen

De organisatie hoopt over de duizend vlaggen te gaan als de actie erop zit. "Zodat we nog een flink stuk verder om het water heen kunnen komen. De vlaggen die vandaag zijn gemaakt, worden ter plekke aan het koord genaaid en bij de rest van de vlaggen gehangen. Ook woensdag en vrijdag kunnen er nog vlaggetjes worden gemaakt", zegt Van Dijke.

Een van de vlaggetjes die een deelnemer in Terneuzen maakte (foto: Omroep Zeeland)

Woensdagmiddag zijn er 'living statues' te zien in het winkelgebied van Terneuzen. "Dat heeft, net als de vlaggen, een vrolijk makende en ontwapenende kracht, wat de mensen iets positiefs brengt."