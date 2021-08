'Maek 't mae's lekker nae', zo herinneren Zeeuwen tv-kok Eric Rotte

Eric Rotte was chef-kok van restaurant De Kluizenaer in Middelburg toen hij aanklopte bij Omroep Zeeland. "Rond 1999 kwam Eric zelf met het idee om een eigen kookprogramma te gaan maken. Onze toenmalige programmaleider vond dat wel een goed idee", vertelt Schotel in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker.

"Eric had geen ervaring als televisiekok en ik had nog nooit een kookprogramma gemaakt, maar toch werden we aan elkaar gekoppeld. En Eric heeft dat programma op z'n eigen onnavolgbare wijze gemaakt."

'Hmm, niet verkeerd'

"Hij kon ontzettend eigenwijs zijn", gaat ze verder. "Maar hij was wel ontvankelijk voor: hoe kom ik zo goed mogelijk over en hoe breng ik het programma tot een hoger niveau." De recepten moesten beter, het moest steeds Zeeuwser: "Het was echt een perfectionist."

Maar ook bescheiden, volgens Margot. Als hij zijn gemaakte recept proefde zei hij steevast: "Hmm, niet verkeerd." Schotel moet lachen: "Ik heb geprobeerd om dat eruit te krijgen, maar dat is volgens mij zo Zeeuws. 'Niet verkeerd' is al een heel groot compliment voor je eigen gerecht."

Eric Rotte tijdens één van de afleveringen van Kookpunt (foto: Omroep Zeeland)

Dat het kookprogramma Kookpunt een hit was bij het publiek werd al snel duidelijk. Recepten van de gerechten uit de afleveringen konden per post aangevraagd worden. "Na een tijdje had onze receptioniste er heel erg veel werk aan", herinnert Schotel zich.

Meer programma's

Rotte presenteerde ook nog een programma over de Zeeuwse Havens en de klassieker: Rinkriee mee de Sterren.

De populariteit van Rotte blijkt ook uit de herinneringen en condoleances die op sociale media binnenstromen. "Ik genoot enorm van zijn kookprogramma's, sloeg er niet eentje over. Ik maak nog steeds de gravad lax met een klein glaasje cognac, denk dan altijd er aan terug", schrijft Marinka op Facebook.

Ook Marijke Spelier was groot fan van zijn programma's: "Altijd erg genoten van zijn kookprogramma en de uitdrukking 'maek 't mae nae' gaat nog altijd mee...".

Lees ook: