Zeeuwse Evelien in Oostenrijk: 'Regering wil alleen gevaccineerden in openbare gelegenheden'

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

"De coronacijfers gaan hier weer omhoog, zoals eigenlijk in alle landen", vertelt Evelien. "De regering wil nu terug naar de '1G-regel'. Nu geldt hier nog de 3G-regel: je kunt overal naar binnen als je bent getest, gevaccineerd of genezen. Het staat nu op de planning dat we in oktober teruggaan naar de 1G-regel, alleen naar binnen als je gevaccineerd bent."

'In iedere krant'

Volgens Evelien wordt er door de regering in Oostenrijk heel serieus nagedacht over de aanscherpingen. "Ik weet niet of de regering het rechtsmatig rond kan krijgen. Maar het staat in iedere krant dat de regering het wel overweegt. Dan krijg je mensen bijna verplicht om zich te laten vaccineren."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Evelien Thielen is tien jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.

In Oostenrijk gaat het er sowieso strenger aan toe dan in Nederland, volgens Evelien. "We hebben nu diverse keren zelf meegemaakt dat er zes of acht politieagenten een restaurant binnenkomen en dat de agenten dan alles bij de eigenaar controleren."

'Een boete van 3000 euro'

"Het gaat er dan om of hij de gasten allemaal geregistreerd heeft en of ze allemaal een van die 'drie G's' hebben. Als dat niet zo is, dan krijgt de eigenaar een waarschuwing en er is dus al een eigenaar geweest die bij de tweede keer een boete heeft gekregen van 3000 euro."

Luister hieronder het gesprek met Evelien terug:

Zeeuw in het buitenland: Evelien Thielen