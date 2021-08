Goedemorgen! Nazomerfestival van start, Zeeuwse 'Mr. Senior Pride' en een bijzonder muziekinstrument in Westdorpe

Lammert Veenhuizen krijgt de onderscheiding Mr. Senior Pride 2021 uit handen van directeur Anneke Sipkens van de Anbo. (foto: Anja Robertus)

Veenhuizen zet zich al jaren in voor acceptatie van LHBTI-ouderen in Zeeland. Hij doet daarvoor van alles: hij is hulpverlener, informatiebaak, luisterend oor en sinds de oprichting ambassadeur van de Stichting Roze 50+. Hij kreeg daarom de onderscheiding van Mr. Senior Pride uitgereikt in het kader van de Nationale Roze Ouderendag.

'Zeeuwse onderwereldmakelaar'

Een Zeeuwse zakenman moet vandaag voor de rechtbank in Zwolle verschijnen. De man wordt verdacht van productie van amfetamine in een drugslab in Eext, in Drenthe. De man werd eerder gelinkt aan een illegale sigarettenfabriek in Hoensbroek. Hij staat ook wel bekend als 'De Zeeuwse onderwereldmakelaar' omdat hij, volgens een onderzoek van L1, panden zou regelen voor illegale praktijken.

Zonsopkomst in Kats (foto: Lennaert de Looze)

En om weer terug te gaan naar die vrolijke muzikale ochtend: bewoners van 't Verlaet in Westdorpe krijgen vandaag een Crdl. En nee, dat is geen typfout: een Crdl is een bijzonder muziekinstrument dat ontworpen is voor mensen die moeite hebben met communicatie of sociale interactie.

Het weer

Laat je regenjas en paraplu maar thuis, want ook vandaag wordt het prachtig weer! Weinig wolken, temperaturen tussen de 19 en 22 graden en een matig tot krachtig noord- tot noordoostenwindje. Voor het geval je plannen wil maken voor morgen: ook dan wordt het zonnig met 20 à 21 graden.