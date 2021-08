Lammert Veenhuizen uit Westdorpe is Mr. Senior Pride 2021

Lammert Veenhuizen krijgt de onderscheiding Mr. Senior Pride 2021 uit handen van directeur Anneke Sipkens van de ANBO (foto: Anja Robertus)

Lammert Veenhuizen zet zich al jaren in voor acceptatie van LHBTI-ouderen in Zeeland. Hij doet daarvoor van alles: hij is hulpverlener, informatiebaak, luisterend oor en sinds de oprichting ambassadeur van de Stichting Roze 50+.

De verkiezing is een initiatief van de Stichting Roze 50+, waarin ouderenbond ANBO en LHBTI-belangenvereniging COC Nederland samenwerken. De prijs gaat naar mensen die veel betekenen of hebben betekend voor LHBTI-ers in het algemeen en LHBTI-ouderen in het bijzonder.

Magda Römgens en Lammert Veenhuizen zijn uitgeroepen tot Mrs. en Mr. Senior Pride 2021 (foto: Anja Robertus)

Mrs. Senior Pride 2021 is Magda Römgens uit Leiden. Ze is met haar 84 jaar de oudste Roze 50+-ambassadeur en vertelt graag over wat het voor haar betekent om lesbisch te zijn. Dat doet ze in gastcolleges voor studenten, maar bijvoorbeeld ook tijdens de Tour d'Amour, die het hele land doortrekt.