Lammert Veenhuizen uit Westdorpe is Mr. Senior Pride 2021: 'Ik wil in een wereld leven waarin iedereen zichzelf kan zijn'

Lammert Veenhuizen krijgt de onderscheiding Mr. Senior Pride 2021 uit handen van directeur Anneke Sipkens van de ANBO (foto: Anja Robertus)

Veenhuizen zet zich al jaren in voor acceptatie van LHBTI-ouderen in Zeeland. "Toen ik uit de kast kwam, werd ik heel goed opgevangen door leden van het COC", vertelt hij in Zeeland Wordt Wakker. "Ik was toen maatschappelijk werker en ik dacht: ik ga mijn ervaring ook inzetten voor dit soort gevallen." Inmiddels is hij hulpverlener, informatiebaak, luisterend oor en sinds de oprichting ambassadeur van de Stichting Roze 50+.

'Het kan altijd beter'

"Ik wil in een wereld leven waarin iedereen zichzelf kan zijn, zonder continu verantwoording af te hoeven leggen." Veenhuizen denkt dat we goed bezig zijn, maar het kan altijd beter. "In zorginstellingen zijn medewerkers bijvoorbeeld wel tolerant, maar wordt die tolerantie nog niet naar buiten gebracht. Dan worden ze bang Dus dat moet nog verbeteren."

Magda Römgens en Lammert Veenhuizen zijn uitgeroepen tot Mrs. en Mr. Senior Pride 2021 (foto: Anja Robertus)

Mrs. Senior Pride 2021 is Magda Römgens uit Leiden. Ze is met haar 84 jaar de oudste Roze 50+-ambassadeur en vertelt graag over wat het voor haar betekent om lesbisch te zijn. Dat doet ze in gastcolleges voor studenten, maar bijvoorbeeld ook tijdens de Tour d'Amour, die het hele land doortrekt.

De verkiezing is een initiatief van de Stichting Roze 50+, waarin ouderenbond ANBO en LHBTI-belangenvereniging COC Nederland samenwerken. De prijs gaat naar mensen die veel betekenen of hebben betekend voor LHBTI-ers in het algemeen en LHBTI-ouderen in het bijzonder.