Graansilo Zierikzee wordt waterpeilschaal 'om mensen bij de klimaat-les te houden'

Zo komt de graansilo van Zierikzee eruit te zien (foto: Stichting BewuSD)

"Ik wil dat mensen zich afvragen hoe hoog het water eigenlijk staat", vertelt Parlevliet in Zeeland Wordt Wakker. Samen met leerlingen van de Theo Thijssenschool maakte zij dit ontwerp, dat in 2019 in de prijzen viel bij de Young Energy Society Challenge (YESC). Nu gaat het dan eindelijk gebeuren: "Een schildersbedrijf uit Zierikzee gaat het uitvoeren. Een hele dappere man in zo'n bakje is nu het mos aan het verwijderen zodat er geschilderd kan gaan worden."

Schouwse handen ineen

Onder de noemer Act As One slaan verschillende organisaties en bezorgde inwoners van Schouwen-Duiveland de handen ineen om klimaatactie te ondernemen. Dankzij die samenwerking komt de waterpeilschaal er nu daadwerkelijk. "Er komen nu een heleboel dingen samen", zegt Parlevliet. Zo werden de mannen van Stichting Synchronicity Productions (SSP) aan Parlevliet gekoppeld via Act As One. "Zij zeiden: waarom ligt dit project eigenlijk stil? Wij schilderen het er wel even op! Dat was precies wat het project nodig had."

Klimaatconferentie Glasgow

Op 10 september moet de peilschaal klaar zijn. Bijna alle basisschoolleerlingen van Schouwen-Duiveland komen dan naar de silo toe om samen de grootste bewegende animatie ter wereld te maken. Die videoclip wordt opgestuurd naar de klimaatconferentie die in november in Glasgow plaatsvindt.