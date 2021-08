Niet meer op en neer naar Rotterdam, deze kankerpatiënten kunnen in Goes behandeld worden

Veel hangt samen met de nieuwe isolatiekamer die op de afdeling oncologie in Goes in gebruik is genomen. Nauwere samenwerking tussen de afdeling hematologie van het Goese ziekenhuis en die van het MC Erasmus in Rotterdam leidde tot het opzetten van de aparte isolatiekamer en de daarbij behorende medische behandelwijzen.

'Hier toch meer eigen'

Anja de Vlieger heeft de ziekte van Kahler, een vorm van beenmergkanker, en is een van de eerste patiënten die van de nieuwe ziekenhuiskamer gebruik heeft gemaakt. Twee weken is zij daar in isolatie verpleegd. "Dat was geweldig, want anders had ik naar Dordrecht gemoeten of zoiets. Hier is het toch meer eigen." En een groot voordeel bovendien: familie en vrienden hoefden niet ver te reizen om haar te kunnen bezoeken. De totale opname na stamceltherapie duurt gemiddeld twee tot drie weken.

Internist-hematoloog Pieter Jobse van ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Voorheen waren kankerpatiënten die stamceltherapie nodig hadden maandenlang onder behandeling in Rotterdam. Nu kan de voorbehandeling en de nabehandeling plaatsvinden in Goes. Alleen de stamceltransplantatie zelf gebeurt in het Erasmus MC. "Mijn patiënt blijft het hele traject onder de eigen behandeling", vertelt internist-hematoloog Pieter Jobse van ziekenhuis Adrz. "Ze zijn nu, zogezegd, maar een week buiten beeld." Hoe hij dat vindt? "Ik ben er heel blij mee."

En ook andere medisch specialisten van het Adrz zijn enthousiast. "Ik vind het geweldig", zegt internist-hematoloog en voortrekker van de nieuwe samenwerking Yavuz Bilgin. "Voor de patiënt natuurlijk, maar ook voor onszelf."

Stamceltherapie Bij stamceltherapie worden stamcellen uit het beenmerg eerst uit het bloed gehaald en later weer toegediend aan de patiënt. Stamcellen hebben het vermogen om schade of verlies aan cellen, die na een chemokuur ontstaat, te herstellen. Daardoor is het mogelijk een hogere dosis chemotherapie te geven, waardoor de kans op genezing wordt vergroot. Na de chemotherapie worden de eigen stamcellen, die eerder zijn verzameld, toegediend aan de patiënt. In de periode daarna moeten de eigen stamcellen terug groeien. De patiënt is dan erg kwetsbaar en vatbaar voor infecties, omdat de weerstand vrijwel volledig is afgebroken. In die periode verblijft de patiënt in een isolatiekamer.

De nieuwe kamer heeft overdruk en is voorzien van sluisdeuren. Zodoende stroomt er enkel (schone) lucht de kamer uit en kan er geen lucht van buiten - al dan niet vervuild met bacteriën of virussen - de kamer instromen. Door de zware chemotherapie verzwakte patiënten, kunnen op deze manier zo veilig mogelijk herstellen.

In de nieuwe isolatiekamer kunnen kankerpatiënten herstellen onder zo schoon mogelijke condities (foto: Omroep Zeeland)

Verpleegkundigen van het Adrz zijn in het Erasmus MC bijgeschoold om de effecten en bijwerkingen, behorende bij de stamceltherapie, te herkennen en te behandelen. Sinds vorig jaar mei zijn twaalf patiënten verpleegd in de nieuwe kamer.

'Het gaat echt heel goed'

Met Anja de Vlieger gaat het sinds haar zware chemotherapie veel beter. "Ik voel me heel goed, het gaat echt heel goed." De hoop en verwachting is dat de behandeling haar ziekte langer dan vijf jaar de kop indrukt.