Behulpzaam, gastvrij en trots. Dat moeten inwoners van Schouwen-Duiveland zijn

Toeristen in Renesse (foto: Omroep Zeeland)

"Omdat het steeds drukker wordt in Zeeland, merk je dat inwoners daar soms last van hebben", vertelt Troost van Oeveren in Zeeland Wordt Wakker. "Zeeuwen staan langer in de rij, ze kunnen geen parkeerplaats vinden. Dan ebt de tolerantie een beetje weg."

Volgens Troost van Oeveren heeft dat ook met corona te maken. "We waren de afgelopen tijd een beetje op onszelf aangewezen natuurlijk. Nu komt iedereen weer naar buiten en moeten we weer een beetje wennen aan al die mensen."

Bekijk hier het campagnefilmpje van de gemeente Schouwen-Duiveland (tekst gaat verder onder de video):

Het Platform Toerisme Schouwen-Duiveland heeft als doel om de toerismestroom op het eiland zoveel mogelijk door het jaar te verspreiden, om extreme pieken te voorkomen. "Maar nu gaan we juist proberen om inwoners bewust te maken dat je op een hele makkelijke manier wat vriendelijker kan zijn tegen mensen die ons eiland bezoeken."

'Alles draait hier al om toeristen'

Op de campagne komen dubbele reacties. Buddy de Neef is het eens met de boodschap en vindt zelfs dat we het breder moeten trekken, schrijft hij op Facebook. "Is het niet de hoogste tijd dat we in het algemeen gastvrijer zijn, niet enkel tegen de toeristen. Zwaai eens naar een buurvrouw en groet een passant. Een vriendelijk hallo is universeel, je zal merken dat het je goed doet."

Maar er zijn ook kritische geluiden. "Nóg gastvrijer?", schrijft Lony Blom. "In Renesse draait alles om de toeristen." Adrie van Prooijen schrijft: "Prima, maar het zou ook fijn zijn als die toeristen rekening houden met ons inwoners. Daar ontbreekt het wel eens aan." Meira Gavriela voegt toe "De toeristen worden hier gastvrij ontvangen. We zijn echt blij als ze komen, maar ook als ze weer weg zijn. Dan is het strand weer van ons."

Troost van Oeveren kan wel lachen om de reacties. "Ieder z'n ding", zegt ze. "Zo staan we er nou eenmaal in als inwoners."