Met z'n vijfendertigen ukelele spelen: 'We willen de vrolijkheid van het instrument laten werken'

"Stiekem spelen heel veel mensen ukelele", vertelt Huigen in radioprogramma de Zeeuwse Kamer. Dat bleek tijdens de eerste bijeenkomst die het drietal organiseerde. "We dachten: als er zes man komt zijn we super tevreden", voegt Vink toe. "Maar toen kwamen er de eerste keer opeens al twintig mensen."

Inmiddels is de club een heuse amateurvereniging met vijfendertig leden. De meesten spelen op een tenor ukelele, maar er is ook een baritonafdeling, en zelfs iemand op een bas-ukelele. Ze worden bijgestaan door een percussionist op cajon (een soort houten doos om op te trommelen) en de meeste leden zingen er ook nog bij.

Beluister hier het volledige gesprek over de CoffeeCat Uku Club:

Zeeuwse Kamer met Menno Vink, Daniëlle van de Wege en Nathalie Huigen

Hoe komt het dat de ukelele ineens zo populair is? "In de jaren zestig is het instrument een beetje uit de mode geraakt omdat iedereen elektrisch wilde spelen", legt Vink uit. "Maar sinds een jaar of tien is het weer populair aan het worden." Dat komt onder andere door een aantal populaire artiesten die de ukelele gebruikten in hitjes. De Hawaïaanse Israel Kamakawiwo'ole bijvoorbeeld, die viral ging met zijn versie van Somewhere over the Rainbow. Of de zomerhit Hey, Soul Sister uit 2009 van de band Train.

Wat ook helpt, is dat het een heel laagdrempelig instrument is. "Ik heb zelf geen muzikale achtergrond", vertelt Van de Wege. "Maar het is echt heel makkelijk. Binnen tien minuten kan je een liedje spelen, iedereen kan het!"

De Zeeuws-Vlaamse ukeleleclub telt al 35 leden (foto: Coffeecat Uku Club)

"De instap vind ik ook het leukste aan dit instrument", valt Vink bij. "Heel veel mensen zeggen dat je jong moet beginnen met een instrument, maar twee van de basisakkoorden op de ukelele speel je met één vinger. Iedereen kan het gaan spelen."

De CoffeeCat Uku Club repeteert eens in de twee weken in Terneuzen. Vorige week was hun eerste optreden. En dat smaakt naar meer. "We gaan nog heel veel doen in de toekomst", zegt Huigen. "We willen gewoon zoveel mogelijk mensen samenbrengen. Dus iedereen is welkom om mee te spelen!"