Pararoeier De Koning klaar voor strijd om gouden medaille op Paralympische Spelen

Corné de Koning en Annika van der Meer starten vrijdag aan hun Paralympische Spelen (foto: ANP)

Corné, hoe heb jij gekeken naar de openingsceremonie?

"Er zijn niet heel veel atleten naar de opening toegegaan, maar iedereen heeft wel de mogelijkheid gehad om ernaar te kijken. In het paralympisch dorp waren verschillende ruimtes ingericht om gezamenlijk te kijken. Ik heb bijvoorbeeld gekeken met een aantal rolstoeltennissers buiten op het terras. Maar vanwege alle coronamaatregelen gaat dat wel in kleine groepen."

Waarom heb jij de keuze gemaakt om niet mee te lopen?

"Voor mij is dat te vermoeiend. Het duurt allemaal vrij lang en je moet veel wachten en staan. Met die hitte is dat zwaar. Ik vind het belangrijker dat ik vrijdag fit aan de wedstrijd kan beginnen. Het is jammer, maar ik ben hier niet voor de openingsceremonie, maar om te presteren. Daar mag dan ook niks voor in de weg staan."

Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro deed jij voor het eerste mee aan de Spelen. Merk je nu in Tokio al verschillen met toen?

"Het is natuurlijk een stuk strikter, maar tot op heden voelt het nogal wel redelijk hetzelfde. Als je hier in het dorp loopt dan voelt het wel als de ervaring van een Spelen. Het grootste verschil is dat we 48 uur na onze finale weer terug in Nederland zijn. In Rio mochten we toen nog gewoon anderhalve week blijven."

Zondag is de finale van de categorie waar De Koning hoopt op een gouden plak (foto: ANP)

Jij komt vrijdag voor het eerst in actie tijdens de heats. Hoe is het met de vorm?

"Dat gaat goed. De boot en al het materiaal is goed aangekomen. De afgelopen drie dagen hebben we hier kunnen trainen op het water. Daardoor zijn we ook bekend geworden met de baan, maar hebben we ook kunnen wennen aan de omstandigheden zelf. Bijvoorbeeld aan de hitte."

Jij hebt al eerder gezegd dat je droomt van een gouden medaille. Hoe groot is de kans dat het ook gaat lukken?

"Die kans is zeker aanwezig. Wij komen hier als één van de kandidaten voor een medaille. De afgelopen jaren hebben we goed gepresteerd en we beseffen dat de mogelijkheid op een gouden medaille er in zit."