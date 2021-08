Middelburger overleden als gevolg van corona

(foto: Omroep Zeeland)

Het aantal nieuwe besmettingen is iets hoger dan gisteren, maar niet zo hoog als eergisteren. Na Terneuzen komt Goes met acht besmettingen op de tweede plaats in Zeeland. Aan de serie van nul besmettingen op Noord-Beveland is in het laatste etmaal een einde gekomen.

Per gemeente

vr 20 aug za 21 aug zo 22 aug ma 23 aug di 24 aug Borsele 1 0 0 3 0 Goes 8 5 9 5 8 Hulst 1 0 0 2 0 Kapelle 3 3 2 3 0 Middelburg 5 1 7 14 5 Noord-Beveland 0 0 0 0 1 Reimerswaal 2 2 4 3 5 Schouwen-Duiveland 4 5 5 5 6 Sluis 1 1 3 1 3 Terneuzen 5 1 5 4 11 Tholen 5 0 4 2 2 Veere 0 1 3 0 2 Vlissingen 2 9 12 4 6 totaal Zeeland 37 28 54 46 49

Onderstaande kaart laat de veertiendagentrend per gemeente zien. In zes van de dertien gemeenten (de rode driehoeken) gaat de trend omhoog. Dat wil zeggen dat in de laatste zeven dagen méér nieuwe besmettingen werden geregistreerd dan in de zeven dagen daarvoor.

Ga met de muis over de kaart voor de cijfers per gemeente. De grootte van de driehoek geeft het totaalaantal besmettingen in verhouding tot het inwoneraantal weer.

Hoogste promillage

De gemeenten Goes, Kapelle en Reimerswaal hebben met ieder een promillage van 1,2 de hoogste waarden van Zeeland. Het betekent dat de afgelopen week op iedere duizend inwoners 1,2 inwoner van dit deel van de Bevelanden besmet is geraakt.

Alle cijfers zijn afkomstig van het RIVM. De tellingen worden per etmaal gedaan. Een etmaal loopt van 10.00 uur 's morgens van de ene dag tot 10.00 uur 's morgens de volgende dag.