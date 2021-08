Zeeuwse Adrienne kampeert komende weken iedere nacht in de woestijn

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

"Ik slaap beter", zegt ze in de rubriek Zeeuw in het buitenland op Omroep Zeeland radio. "Ik heb een swak, een klein tentje waar je net in past met je slaapzak. Je ligt op de grond, kan de bovenkant openritsen en kijkt recht omhoog in de lucht. Het is fantastisch. Het is koud, maar ik doe het erg graag."

De tent van Adrienne (foto: Adrienne Verburg)

De temperatuur kan in de winter dalen tot rond het vriespunt, maar dat deert Adrienne niet. Bovendien heeft het ook een voordeel: het is iets te koud voor bijvoorbeeld slangen, schorpioenen en spinnen.

Al zijn dat wel dieren waar ze in de loop van de tijd mee heeft leren leven. "Toen ik naar Australië ging, had ik het idee van: ik wil die dieren doodmaken. Maar je leert ermee leven. Het is niet dat ik heel graag slangen tegenkom, maar je bent in dit gebied, je moet ermee om kunnen gaan."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont. Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

Adrienne slaapt in de woestijn, omdat er een stuk weg verbeterd moet worden. 's Nachts verblijven de wegwerkers in een kamp. En hoewel ze nu nog niet zo met spinnen en slangen te maken heeft, hoort ze wel andere dieren. "Dingo's hoor je huilen, dat doen ze net als wolven. Het is een beetje irritant, maar die hoor je thuis ook wel dus daar ben je een soort van aan gewend."

Een kijkje in het kamp (foto: Adrienne Verburg)

Het werk in Australië gaat een aantal maanden duren en dat betekent ook dat Adriënne geregeld naar huis - zo'n 600 kilometer verderop - moet rijden om eten en drinken te halen. "We hebben hier wel wasmachines, maar drinkwater moet gebracht worden."

Adrienne kampeert in de woestijn