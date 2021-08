Extra geld voor basisscholen wordt niet met gejuich ontvangen: 'Een tijdelijk dingetje waar we niks aan hebben'

Van Kampen had liever een blijvende oplossing gezien in plaats van een tijdelijke salarisverhoging (foto: ANP)

Het gaat in Zeeland om twintig scholen, achttien basisscholen en twee middelbare scholen, die samen 1.470.242 euro ontvangen. "Het is echt weer zo'n Slobdingetje, de zoveelste", zegt Van Kampen die liever een blijvende oplossing had gezien. "Nu komt er weer zo'n tijdelijk dingetje, waar wij natuurlijk niks aan hebben. Het is leuk hoor dat je wat meer geld krijgt, maar daarmee help je de kinderen niet op deze scholen."

Extra salaris moet werken op bepaalde scholen aantrekkelijker maken

De tijdelijke salarisverhoging is voor scholen met veel "uitdagende kinderen", aldus het ministerie van Onderwijs. Het extra salaris moet het aantrekkelijker maken om op deze scholen te werken. Van Kampen zegt dat het gaat om scholen waar leerlingen taal- en leerachterstand hebben of waar bijvoorbeeld veel kinderen met gescheiden ouders of kinderen uit een pleeggezin les krijgen.

Welke scholen krijgen geld? In Zeeland krijgt het personeel op de volgende achttien basisscholen en twee middelbare scholen twee jaar extra salaris. Hoeveel geld een school krijgt, is afhankelijk van het aantal leerlingen. Basisscholen: Axel: St. Anthonius

Goes: De Tweemaster

Hansweert: De Eendracht

Heinkenszand: Omnisschool De Reiger

Hulst: Moerschans

Kruiningen: IKC Voorhoute

Middelburg: De Leeuwenburgh

Middelburg: De Stroming

Middelburg: De Wilgenhof

Middelburg: Het Element

Rilland: De Reigersberg

Sas van Gent: De Statie

Vlissingen: De Branding

Vlissingen: Ravensteinschool

Vlissingen: St. Jozefschool

Terneuzen: De Kameleon

Terneuzen: De Stelle

Yerseke: OBS Parelmoer Middelbare scholen: Middelburg: SSG Nehalennia

Middelburg: ISK (Internationale Schakelklas) van Christelijke Scholengemeenschap Walcheren

Met een blijvende oplossing denkt Van Kampen dat het onderwijs aantrekkelijker wordt om in te werken, zegt hij in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis. "Daarmee krijg je werkdrukvermindering. Dat krijg je niet van die paar tientjes extra in de maand." Bovendien denkt Van Kampen dat mensen die op de betreffende scholen werken, dat niet voor het geld doen. "Die mensen werken met een bepaald idealisme. Die werken niet omdat ze meer geld willen."

Als er toch geld gegeven wordt, hadden kleinere scholen wat Van Kampen betreft ook moeten meeprofiteren. Hij zegt dat het voor leerkrachten pittig is om les te geven, omdat er soms meerdere groepen, met verschillende niveaus, in een klas zijn. "Waarom geef je die niet meer geld en deze wel?"