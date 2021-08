Het Zeeland Nazomerfestival van start met politiek theater

Een voorstelling waar na afloop over gediscussieerd wordt, hoopt regisseur Vincent van de Elshout. Hij maakt al tientallen geëngageerd theater en bij de Stenen Beer, op de restanten van de Westpoort in Sluis sleurt hij de bezoekers genadeloos de vluchtelingenproblematiek in.

Keuzes maken

Grenspaal 369 laat zien hoe moeilijk het is om goeie keuzes te maken vertelt van de Elshout. "Ik heb de uitersten in onze samenleving samengebracht in een huwelijk, als zo'n kwetsbare relatie in disbalans komt, dan zijn we verloren."

De regisseur maakt zich de laatste jaren ernstig zorgen over de polarisatie, een samenleving waar iedereen zich terugtrekt op zijn vesting en niet meer met elkaar bezig is. "Theater heeft een taak, het is niet enkel amusement en lol, het is ook bedoeld om de samenleving een spiegel voor te houden."

Maike Boerdam (foto: Omroep Zeeland)

In Grenspaal 369 speelt de Maike Boerdam de rol van voruw des huizes. Een thuiswedstrijd want ze woonde haar hele jeugd in Sluis. De jonge actrice en zangeres Nienke Nasserian heeft een Afrikaanse vader en een Limburgse moeder. Zij speelt de bootvluchtelinge Naomi die strandt in het Zwingebied. De Vlaamse acteur Koen van Impe speelt de rol van echtgenoot die als grensbewaker het vluchtelingenmeisje wil aangeven bij de autoriteiten.

Muziek van Zeeuwse bodem

Grenspaal 369 is een muziektheatervoorstelling. Het libretto is geschreven door Don Duyns, de muziek is van de Middelburgse componist Douwe Eisenga. In het live muziekensemble zit ook een Zeeuw: Niels Meliefste uit Oost-Souburg doet slagwerk en zang in de voorstelling.