Toeristen in Zierikzee vinden 'vriendelijkheidscampagne' op Schouwen overdreven en niet nodig

"Ik vind ze hartstikke gastvrij hier", zegt een meneer die buiten de winkel op zijn vrouw aan het wachten is. "Ik vind helemaal niet dat zo'n campagne nodig is, wat overdreven. Wij komen hier al jaren. Dit jaar zitten we in een huisje in Kamperland, maar normaal gesproken zitten we altijd op Schouwen. Zelf wonen we in de buurt van Antwerpen, maar we komen hier ieder jaar terug. Juist omdat het hier zo gezellig is."

Toeristen in de winkelstraten van Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

"Omdat het steeds drukker wordt in Zeeland, merk je dat inwoners daar soms last van hebben", vertelde Sandy Troost van Oeveren van het Platform Toerisme in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "Zeeuwen staan langer in de rij, ze kunnen geen parkeerplaats vinden. Dan ebt de tolerantie een beetje weg." Volgens Troost van Oeveren heeft dat ook met corona te maken. "We moeten ook weer een beetje wennen aan al die mensen."

Toch lijkt het dat de toeristen én de inwoners van Zierikzee het daar niet helemaal mee eens zijn. Verschillende horeca-ondernemers in Zierikzee reageren verbaasd op de campagne: "Huh? Vriendelijker? We zijn al hartstikke vriendelijk!"

Toeristen en inwoners op het terras in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

"Het lijkt mij juist heel raar als de mensen hier op Schouwen-Duiveland nog vriendelijker gaan doen. Dan is het toch fake", vervolgt de moeder van een gezin dat net met een ijsje op de markt is neergestreken. "Dan zou het niet meer echt zijn. Ik vind het gek van de gemeente en het platform. Wij komen hier al jaren met veel plezier vanuit Vlaanderen naartoe en we hebben nog nooit iets vervelends meegemaakt."

'Dat is toch vanzelfsprekend?'

En ook inwoners van vinden vriendelijkheid tegen toeristen vanzelfsprekend: "Wij hebben zelf vroeger ook een zaak gehad. Aardig doen tegen toeristen is toch vanzelfsprekend? Daar leven we van", reageert een gepensioneerd stel. "De jongeren zouden best een beetje aangebrand kunnen zijn door de coronaregels, maar ik geloof niet dat toeristen daar echt iets van merken."

