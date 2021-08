Zorginstelling maakt dementerenden blij met nieuw muziekinstrument: 'Ik vond het geweldig'

Volgens medewerkster Nicolle Kouijzer dus een geweldig hulpmiddel om de bewoners beter te kunnen bereiken. "Wanneer twee mensen het instrument én elkaar aanraken, veranderen hun aanrakingen in geluid. Je ziet dat ze reageren op de geluiden en op elkaar."

Een van de bewoners die de Crdl heeft uitgeprobeerd is mevrouw Renske Bree. Ze is 91 jaar en woont sinds twee jaar in Westdorpe. Samen met andere bewoners heeft ze het apparaat uitvoerig getest. Het was een hele ervaring. "Ik vond het geweldig. Je bent bewust bezig en ik voel me prettig. Ik heb het naar mijn zin en dat wil heel wat zeggen hoor."

Bewoonster Renske Bree probeert de CRDL uit (foto: Omroep Zeeland)

Volgens SVRZ komen de dementerenden dankzij de Crdl iets meer uit hun isolement. Het muziekinstrument stond al langer op het verlanglijstje van zorginstelling 't Verlaet. Dankzij een bijdrage van Cargill BV uit Sas van Gent kon het instrument aangeschaft worden. "Het is een heel duur instrument. Daarom hebben we een bijdrage gevraagd aan het bedrijf. Maar zij besloten om 'm volledig te schenken en we zijn daar erg blij mee."