Ondergaande zon en zeewind op de tribune: 'Fantastisch dat we hier weer kunnen zitten'

Het theaterstuk Valavond, op de eerste avond van het Zeeland Nazomerfestival (foto: Omroep Zeeland)

Theaterliefhebbers verzamelden 's avonds bij de parkeerplaats van natuurgebied de Schelphoek om vervolgens naar de theaterlocatie gebracht te worden. "Prachtig hè, met de ondergaande zon, als we zo richting de Oosterschelde lopen", zegt een bezoeker die in een lange rij richting het podium aan het water geleid wordt.

Bezoekers op de tribune in Serooskerke (SD) bij het Zeeland Nazomerfestival (foto: Omroep Zeeland)

Eenmaal bij het podium aangekomen, krijgen alle bezoekers een koptelefoon om het stuk goed te kunnen beluisteren. "Ik ben zo benieuwd! Het is alweer een tijd geleden, hoewel wij ook naar Onderstroom in Vlissingen zijn geweest", zegt een bezoeker met een Duits accent. "Maar ik vind het fantastisch dat we hier weer zitten. Het Nazomerfestival bezoek ik ieder jaar."

"Ik kom oorspronkelijk uit Hamburg, waar ik heel verwend ben met theater," gaat de man verder, "omdat daar heel veel mooie stukken opgevoerd worden. Maar dit festival is toch wel één van mijn favorieten."

Theaterstuk Valavond Een moeder en haar dochter wachten al dertig jaar lang op de thuiskomst van hun man en vader, die nooit is teruggekeerd van zee. Met vaste rituelen die in eentonig ritme worden uitgevoerd en surrealistische proporties aannemen, houden ze de hoop op zijn terugkomst levend, terwijl ze elkaar tegelijkertijd met die hoop gevangen houden. Nu het levenseinde van de vrouw (Frieda Pittoors) nadert, is het aan de dochter (Indra Cauwels) om het wachten voort te zetten. Deze avond begint zij een stil verzet tegen haar lot dat door haar moeder is opgelegd. Kan de onuitgesproken strijd die de moeder en dochter voeren doorbroken worden? Kan het wachten eindigen?

Na de voorstelling zijn de meningen van de bezoekers verdeeld. "Ik vond de dictie (uitspraak, red.) van de actrices prachtig, maar snapte niet helemaal wat de auteur met het verhaal bedoelde", zegt een bezoekster.

"Ik vond het prachtig hoe het theaterstuk paste in de omgeving en dat de omgeving ook gebruikt werd", vervolgt een andere bezoekster, terwijl ze van de tribune afstapt. "Prachtig was het, met de ondergaande zon, de vogels en het geluid van de zee op de achtergrond. Het is toch heerlijk dat we dit allemaal weer kunnen zo na die moeilijke coronaperiode."

Ook in Sluis werd vanavond de eerste voorstelling gespeeld: Grenspaal 369 (foto: Tineke de Boer)

In Sluis werd het Zeeland Nazomerfestival vanavond officieel geopend met de première van de locatievoorstelling Grenspaal 369. Een verhaal over een bootvluchteling (Nienke Nasserian) die de Noordzee wil oversteken naar Engeland maar in de monding van het Zwin vast komt te zitten. Ze wordt gevonden door een vrouw die hulp wil bieden (Maike Boerdam).

