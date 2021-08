Goedemorgen! ZNf, extra geld scholen en kermis in Tholen

Het Zeeland Nazomerfestival is gisteravond geopend met de voorstelling Grenspaal 369. Een vluchtelinge probeert naar Engeland te komen en strandt in het Zwin vlakbij de grens. De vrouw die haar vindt neemt haar in huis en zet daarmee haar huwelijk op het spel omdat haar man als grensbewaker de taak heeft ongewenste elementen in het gebied aan te geven.

Eerste voorstelling van het Zeeland Nazomerfestival dit jaar (foto: Tineke de Boer)

Het Zeeland Nazomerfestival is tot 4 september met voorstellingen op verschillende plekken in Zeeland. Er is dit jaar geen festivalhart op het Abijdplein in Middelburg, maar er zijn wel optredens van onder meer a balladeer, broeder Dieleman, Peter Slager en Lucky Fonz III op het schip De Vrijbuiter. Iedere dag is het schip op een andere Zeeuwse plek.

Goed nieuws voor leraren, schoolleiders en onderwijsassistenten van twintig Zeeuwse scholen. Zij krijgen de komende twee jaar extra salaris. Toch werd het nieuws niet met gejuich ontvangen door Pim van Kampen, voorzitter van de Coöperatie Primair Onderwijs in Zeeland.

Strand bij Wemeldinge (foto: Herman Clement)

Jongeren een stuk strand laten beheren om zo de overlast voor andere strandgangers te beperken. In Wemeldinge wordt het serieus overwogen. Jongeren kwamen zelf met het plan bij burgemeester van Kapelle Fons Naterop. En hij staat er positief tegenover. Als het voor de jongeren meezit, hebben ze volgend jaar zomer een stuk strand in beheer.

De jaarlijkse braderie in Tholen is dan wel geskipt, de kleine kermis gaat wel gewoon door. Van woensdag tot en met zaterdag staan er verschillende attracties op het parkeerterrein aan de haven.

Kermis in Tholen, archieffoto (foto: Ad Schouteren)

We blijven nog even op het eiland Tholen: zo'n 1.100 willekeurig gekozen inwoners krijgen een brief met een vragenlijst. Dat gaat bijvoorbeeld over rommel op straat, hinder van de buren of rondhangende jongeren. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om een beter beeld te krijgen van de veiligheid en leefbaarheid.

Charlie Watts overleden

Gisteren is Rolling Stones-drummer Charlie Watts op 80-jarige leeftijd overleden. En dat nieuws houdt ook de Zeeuwse muziekwereld bezig. "Het overlijden van Charlie Watts doet me meer dan ik had verwacht", schrijft Peetman Wisse op Facebook. "Dat heeft niet alleen met zijn drumkwaliteiten te maken, maar ook met hoe hij als mens was én hoe hij daardoor in zijn band stond."

"RIP Charlie Watts", schrijft JB Meijers op Instagram. "Keeper of time when I forgot about it." Wij delen op deze vroege ochtend het nummer Honky Tonk Women met een mooie drumpartij voor Watts.

Het weer.

Het zal door een hogedrukgebied boven Engeland nog een mooie dag worden, met veel zon en vooral wat hoge bewolking en enkele stapelwolken. Er staat vanochtend een zwakke tot matige noordoostenwind, vanmiddag is er een matige noordenwind. Daarmee komt de maximumtemperatuur uit op 21 tot 23 graden.