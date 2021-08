Geen US Open voor tennisster Pattinama-Kerkhove

Lesley Pattinama-Kerkhove in actie (archief) (foto: Orange Pictures)

De US Open is het vierde en laatste Grandslamtoernooi van het jaar. Om het hoofdtoernooi te bereiken had Pattinama-Kerkhove drie wedstrijden moeten winnen. Daar slaagde ze eerder dit jaar op Wimbledon wel in. Ze bereikte daarin zelfs de tweede ronde.

Het was voor Pattinama-Kerkhove de zevende poging om het hoofdtoernooi van de US Open te halen. Alleen in 2017 kwam de Zierikzeese door de kwalificaties. Destijds verloor ze in de eerste ronde van de Roemeense Cirstea.