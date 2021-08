Diabetespatiënten uit Amerika putten kracht uit Roller Coaster van Danny Vera

Danny Vera op het festival Tuckerville in 2018 (foto: ANP)

Via de Facebookpagina van hulphond Fischer laten de patiënten Danny Vera weten veel kracht te putten uit zijn songtekst. Zij zien hun leven zelf ook als een roller coaster, "full of crazy highs and real deep lows". Die zin vinden zij een prachtige beschrijving over het hebben van een te hoge of lage bloedsuikerwaarden. "Wij beschrijven ons leven vaak als leven in een achtbaan."

Nummer omschrijft leven voor diabetespatiënt

"Je nummer omschrijft het leven niet alleen als een dabetes type 1 patiënt, maar ook de relatie die we hebben met onze hulphonden. Hulphonden helpen ons lage en hoge bloedsuikerwaarden te vermijden door de geur van afwijkende bloedsuikerwaarden te detecteren en ons te waarschuwen dat we een correctie moeten aanbrengen, bijvoorbeeld door insuline te gebruiken of wat te eten."

Danny Vera laat in een reactie weten dat hij blij is dat zijn muziek zoveel betekent voor de diabetespatiënten. Het lied won de afgelopen jaren ook aan populariteit in Nederland. In 2019 stond het nummer op 4 in de Top 2000 van NPO Radio 2, vorig jaar stond het zelfs bovenaan. Ook tijdens de afgelopen drie edities van de Zeeuwse Top 40 was Vera lijstaanvoerder.