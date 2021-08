IJzeretende bacterie in Kanaal Gent-Terneuzen: schepen roesten vijftig keer zo snel

Roest aan schip in Zelzate (foto: Omroep Zeeland)

In normale omstandigheden roest er onder de waterlijn van boten maximaal 0,1 millimeter ijzer per jaar weg. In de jachthaven van Zelzate, die vlakbij die van Sas van Gent ligt, is dat nu soms een halve centimeter. Het ijzer verdwijnt dus vijftig keer zo snel als normaal.

'Dit is ongekend'

De Baere is samen met de universiteiten van Gent en Leuven een onderzoek gestart naar de roestbacterie. Hij heeft in zeventien jaar nog nooit zoiets gezien. "Ik heb al honderden zeeschepen onderzocht, maar dit is ongekend. De bacteriën vreten het schip als het ware op. Nooit gezien hoe snel deze bacterie toeslaat"

De damwand van het Kanaal van Gent naar Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De professor maakt zich ook zorgen over de verspreiding van de bacterie, want de haven van Zelzate ligt nog geen honderd meter van de grens met Nederland. "Het open water betekent dat de bacterie zich makkelijk kan verspreiden en voorlopig hebben we nog geen idee waar de bacterie nog meer zit."

Damwanden mogelijk al aangetast

Het onderzoek beperkt zich nu nog tot het Belgische deel van het Kanaal van Gent naar Terneuzen, maar ook in de haven van Sas van Gent zijn waarschijnlijk al sporen gevonden van de bacterie. Op de damwanden onder het water zitten deeltjes die er precies uitzien als de roestbacterie.

Extra onderzoek nodig

Volgens De Baere is het ook belangrijk om snel onderzoek te starten naar de herkomst van de bacterie en waarom die zo goed kan overleven in het kanaal. Getroffen booteigenaren leggen al een voorzichtig verband met de uitstoot en de lozingen van bedrijven langs het kanaal. Ook leggen ze de link met de sterfte in een visvijver bij Zelzate.