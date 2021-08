Jonge boer Jean-Luc ziet brood in milieuvriendelijke landbouw

Deze strokenteelt is beter voor natuur en milieu en heeft ook voor de boeren kansen op een betere opbrengst. Volgens de 26-jarige Govaert is deze manier van boeren beter voor de bodem. "Je gaat met kleinere, lichtere machines werken, wat beter is voor de bodemgesteldheid."

Minder bestrijdingsmiddelen

Belangrijker is dat bij strokenteelt minder bestrijdingsmiddelen nodig zouden zijn. Op het stuk grond aan de rand van Groede heeft Govaert gerst, mosterdzaad en bladrammenas ingezaaid in smalle, langwerpige stroken naast elkaar.

"De gedachte is dat er veel verschillende insecten en andere beestjes afkomen op die drie gewassen. Die gaan elkáár bestrijden. In het mosterdzaad bijvoorbeeld zit misschien wel een insect die diertjes opeet die in het gerst zitten. Daardoor is er minder bestrijdingsmiddel nodig", legt de jonge boer uit. "Het experiment duurt een jaar. Ik wil wel een kijken hoe dat allemaal uitpakt."

Natuurinclusieve landbouw, noemt woordvoerder Jordan Lee Hoeneveld de proef in Groede, die door haar organisatie ook op andere plekken wordt uitgevoerd. "Natuurorganisaties zijn heel goed in het beheren van natuurgebieden en daar gaat het best goed mee. Maar in de natuur rond de landbouwgebieden gaat het niet zo goed", zegt Hoeneveld, doelend op onder meer stikstofuitstoot door de agrarische sector. "Alles komt in deze proef samen: landbouw en aandacht voor de natuur. Hier valt heel veel winst te behalen."

Jean-Luc Govaert heeft nu een groot akkerbouwbedrijf met zijn broer en ouders in Groede, dat zo'n honderd hectare groot is. "Dat is zo'n beetje een gemiddeld akkerbouwbedrijf tegenwoordig. Deze schaal heb je wel nodig om een boterham te verdienen." Jean-Luc en zijn broer staan open voor nieuwe manieren van akkerbouw en hebben ook hun vader enthousiast gekregen.

Heel trots

De vader van Govaert reageerde in het begin een beetje gelaten op het strokenteeltproject. "Mijn vader had zoiets van: dat is de jonge generatie, die wil wel weer eens een keer wat anders, al hield hij me niet tegen."

Nu het strokenteeltproject draait, vindt vader Govaert het geslaagd. "Hij zegt: het ligt er mooi bij en landbouwkundig is het ook in orde. Mijn vader is ook heel trots op ons en als je dan op deze manier samen kunt werken met je familie, is dat fijn."