In elke gemeente kan iedereen de komende tijd zonder afspraak een coronavaccinatie halen

GGD Zeeland gaat de komende maanden alle gemeenten langs (foto: Omroep Zeeland)

Eerder opende de GGD pop-up locaties in de gemeente Reimerswaal en Tholen. Engelbrecht: "De opkomst op de tijdelijke locaties in Reimerswaal en Tholen is goed", vertelt Joy Engelbrecht van de GGD, "Je ziet dat mensen waarderen dat we een vaccinatielocatie dichtbij aanbieden."

Drempel verlagen

De vaccinatiecampagne van de GGD is in een nieuwe fase gekomen: van grootschalig en veel prikken tegelijkertijd, naar kleinschalig en daar waar nodig. "We willen de drempel om een coronavaccinatie te halen zo laag mogelijk maken", zegt Engelbrecht.

De pikstraten in Middelburg (ZEP) en Terneuzen (skihal) sluiten na 25 september. Daarna komt daar op een aantal dagen de mobiele prikbus van de GGD te staan. De priklocaties in Goes en Zierikzee blijven voorlopig nog open. Op alle locaties kun je terecht zonder afspraak.

Op de pop-up locaties wordt gevaccineerd met BioNTech/Pfizer. Ga je naar een pop-up locatie, neem dan wel je identiteitsbewijs mee. Een gezondheidsverklaring kan ter plekke worden ingevuld.

Pop-up prikstraten vind je hier