'20 september wordt of Freedom Day voor de Nederlanders, of voor het virus'

Peter Rottier (boven) en Ger Rijkers (onder) (foto: ANP, Omroep Zeeland)

"Nee", is het korte, maar duidelijke antwoord van Rottier en Rijkers. Laatstgenoemde ziet vooral een probleem in de afschaffing van mondkapjes in het openbaar vervoer in relatie tot de heropening van middelbare en beroepsopleidingen. "In de klas hoef je geen afstand meer te houden, daardoor zal het voor leerlingen moeilijk zijn om dat ook buiten het klaslokaal te doen. Door de heropening van de scholen gaat het druk worden in het openbaar vervoer. Zonder mondkapje kan je daar makkelijk besmet raken."

Luister hier het gesprek met Ger Rijkers en Peter Rottier in de Zeeuwse Kamer terug

Rottier: "De ontwikkelingen van het coronavirus zijn helemaal niet zo gunstig. De verwachting was dat het aantal besmettingen zou blijven dalen, maar dat zien we niet. En het ideale scenario van nauwelijks nieuwe besmettingen voor de herfst, zie ik niet gebeuren. De aankondiging voor eventuele versoepelingen op 20 september is een beetje voorbarig geweest."

Boris Johnsons 'Freedom Day'

De Britse premier Boris Johnson noemde het loslaten van de maatregelen in Groot-Brittannië Freedom Day. "Het is de vraag of 20 september Freedom Day voor de Nederlanders wordt, of voor het virus", zegt Ger Rijkers. "Ik snap dat het niet mogelijk is om de huidige maatregelen tot in het oneindige vol te houden. Als mensen zich er niet meer aan houden, zijn het loze maatregelen en krijg je het virus nooit onder controle. Terwijl dat wel moet gebeuren."

Tijdens de persconferentie op 13 augustus zei demissionair premier Mark Rutte dat op 20 september de eerder genoemde maatregelen vervallen, mits de ontwikkelingen en cijfers van dat moment het toelaten. "Mensen horen bij zoiets alleen dat 20 september de maatregelen vervallen", zegt Rijkers. "De voorwaarden horen ze niet. Hetzelfde is als een vader tegen zijn kind zegt dat ze vrijdag naar de Efteling gaan, als papa vrij kan krijgen van zijn werk. Een kind hoort dan alleen het eerste."

Beide heren zien het niet gebeuren dat de versoepelingen doorgaan. "De deltavariant is veel moeilijker in toom te houden", zegt Peter Rottier. "En veel besmettelijker. We mogen achteraf blij zijn dat we vorig jaar niet met de deltavariant te maken hadden."

Definitief besluit op 17 september

Het kabinet vraagt uiterlijk half september het Outbreak Management Team (OMT) om nieuw advies, waarna op 17 september duidelijkheid komt over het wel of niet doorgaan van de versoepelingen drie dagen later.