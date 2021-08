Museumgidsen varen mee met veerboot en vertellen over de omgeving

Jaap Albregtse is een van de vijf gidsen die voor het eerst meevaart. "Het is nog even wennen uiteraard, maar ik denk dat de mensen het leuk vinden als ik ze iets vertel over bijvoorbeeld Breskens en de visserij die daar is."

Spontaan vertellen

Hij vraagt de mensen eerst of ze Nederlands zijn en begint dan spontaan te vertellen, soms tegen iemand die uit de buurt komt. "Ja, dat kun je niet zien natuurlijk, maar dat kan gebeuren." Twee dames uit Lelystad zijn enthousiast. "Het is erg fijn om net wat meer te horen over de streek waar we nu zijn, dat geeft net even wat extra's", zegt een van hen.

De gidsen blijven tot eind september meevaren op de Westerschelde Ferry.